Grupos violentos tuvieron apoyo del extranjero: Sheinbaum

Desde Villahermosa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a los actos violentos ocurridos en la manifestación de la Generación Z y aseguró que su administración mantiene un vínculo firme con la ciudadanía, lo que —dijo— fortalece al país frente a cualquier intento de desestabilización.

La mandataria advirtió que su gobierno y el pueblo de México son invencibles, al asegurar que existen grupos que, sin respaldo popular, buscan apoyo en el extranjero para generar intervencionismo y promover provocaciones. Señaló que estos sectores estuvieron detrás de la movilización del sábado, donde, afirmó, el pueblo respondió con un rotundo “no” a la violencia y a quienes intentan desestabilizar al país.

“Somos uno solo, pueblo y gobierno. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México”, expresó. Aseguró que la aprobación hacia su administración deriva de esta cercanía, y sostuvo que cuando existe un liderazgo que responde a la gente, “no hay fuerza que pueda detenernos”.

También criticó a quienes, según dijo, buscan respaldo fuera del país para intervenir en asuntos nacionales.

Remarcó que México es una nación “libre, independiente y soberana”, por lo que no acepta injerencias externas.

Insistió en que los esfuerzos para construir la paz se realizan de manera conjunta entre gobierno y ciudadanía, y que la violencia no forma parte de ese camino.

“Quitaron vallas y rompieron vidrios. Decimos: no a la violencia”, expresó frente a los asistentes.

La jefa del Ejecutivo federal llamó a ejercer el derecho a la manifestación únicamente por vías pacíficas, destacando que la libertad de expresión no debe traducirse en agresiones ni daños al patrimonio.Reiteró que su gobierno respeta la libre organización social, siempre que no se vulneren los derechos de terceros.

