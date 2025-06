Guanajuato rechaza la despenalización del aborto

Este jueves el Congreso de Guanajuato rechazó la propuesta de despenalización del aborto en el estado.

Después de cerca de cuatro horas de discusión, el Congreso rechazó dicha propuesta y la archivó.

La propuesta podrá ser discutida en el próximo periodo ordinario en septiembre.

Con 19 votos a favor y 17 en contra, el Congreso oficializó el rechazo a convertir a Guanajuato en el estado número 23 del país en sumarse a legalizar el aborto.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Luz Itzel Mendo, fue quien tuvo el voto decisivo y mencionó que no está de acuerdo con que el aborto sea tratado "como un servicio más".

"No estoy de acuerdo en que se normalice como política pública. En Guanajuato no hay mujeres en la prisión por abortar. Eso significa que no es necesario eliminar el tipo penal para proteger a la mujer; la mujer ya está protegida en este estado", dijo.

Con esta decisión, la entidad se une a la lista de nueve estados que no han despenalizado el aborto, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena a los Congresos Estatales armonizar sus leyes con los criterios constitucionales en materia de derechos reproductivos.

Guanajuato es el estado que posee la tasa más alta de embarazos adolescentes con un 31%.

