Hallan a bebé sustraída de Hospital Materno Infantil en Durango

Videos difundidos en redes sociales, muestran cómo una mujer de entre 35 y 40 años ingresó al hospital para sustraer a la menor

  • 24
  • Octubre
    2025

La abuela de la bebé de un mes de nacida que fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango confirmó que la menor ya fue localizada. 

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue encontrada dentro de una bolsa abandonada en un área verde del fraccionamiento Hacienda Las Flores.

Tras los hechos, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó que la menor ya fue entregada a sus padres. 

Tras llevarla a una clínica particular, se confirmó que la menor se encuentra estable, pero permanecerá en observación.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, una mujer de entre 35 y 40 años ingresó al hospital para sustraer a la menor.

Hasta el momento, la responsable de estos hechos continúa prófuga de la justicia.


