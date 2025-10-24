Hallan a bebé sustraída de Hospital Materno Infantil en Durango

La abuela de la bebé de un mes de nacida que fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango confirmó que la menor ya fue localizada.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue encontrada dentro de una bolsa abandonada en un área verde del fraccionamiento Hacienda Las Flores.

Tras los hechos, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó que la menor ya fue entregada a sus padres.

Informo que la bebé Judith Alejandra Rivas fue localizada y ya se encuentra con sus padres.



La prioridad en este momento es su salud y recuperación.

En este gobierno seguimos comprometidos con proteger lo que más amamos: nuestras familias. 🙏

Tras llevarla a una clínica particular, se confirmó que la menor se encuentra estable, pero permanecerá en observación.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, una mujer de entre 35 y 40 años ingresó al hospital para sustraer a la menor.

Hasta el momento, la responsable de estos hechos continúa prófuga de la justicia.

