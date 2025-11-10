Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo

El tronco y las extremidades desmembradas de una persona fueron encontrados en avanzado estado de descomposición dentro de unas bolsas abandonadas esta mañana sobre la vía pública, en el estado de Morelos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron hasta el municipio de Cuautla para confirmar el hallazgo de los restos, así como personal de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de acordonar la zona.

Agentes de investigación en conjunto con peritos llevaron a cabo las labores correspondientes con el fin de deslindar responsabilidades.

Se presume que estos restos corresponden a la cabeza que fue encontrada sobre la carretera México-Oaxaca.

Localizan cabeza humana sobre carretera México-Oaxaca

Autoridades reportaron el hallazgo de una cabeza humana sobre la carretera México-Oaxaca, a la altura de la colonia Hermenegildo Galeana.

Los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas, donde se reportó la presencia de los restos sobre el pavimento.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de la extremidad para establecer la identidad de la víctima.

