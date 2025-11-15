Hallan laboratorios y explosivos en operativo en Sinaloa

Fuerzas federales localizaron e inhabilitaron cinco áreas de almacenamiento de precursores químicos y un laboratorio clandestino en Sinaloa, utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que las acciones ocurrieron durante la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, mientras elementos del Ejército realizaban reconocimientos en Cosalá y Culiacán.

Entre lo asegurado destacan mil 50 litros de acetona, 90 litros de metanfetamina líquida, mil litros de alcohol, mil 200 litros de tolueno, 520 kilos de sosa cáustica, además de reactores, condensadores, bidones, tanques de gas y diversos utensilios empleados en la producción de drogas.

Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

En una segunda acción, en Badiraguato, militares destruyeron 20 artefactos explosivos improvisados hallados en el poblado La Cieneguita, mediante la Célula Contra Artefactos Explosivos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas a los números de emergencia 911 y 089.

