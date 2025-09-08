Cerrar X
Hallan muerto a elemento de Semar implicado en huachicol fiscal

Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue encontrado muerto este lunes dentro de sus oficinas

El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue encontrado muerto este lunes dentro de sus oficinas, de acuerdo con reportes.

Pérez Ramírez había sido mencionado recientemente por el exdirector de Aduanas de Tampico en relación con presuntos sobornos ligados a una red de huachicol fiscal.

Sin embargo, hasta el momento de su fallecimiento no existía ninguna orden de captura en su contra.

Medios han compartido la noticia citando fuentes federales, que señalan que podría haberse tratado de un suicidio, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) emitió un comunicado poco antes de las 15:00 horas en el que confirmó la muerte de uno de sus elementos, sin detallar las causas.

“La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden”, expresó la dependencia.

Hasta ahora no se han ofrecido más detalles sobre la investigación en torno al caso.


