Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí

Autoridades de Zacatecas detuvieron a cuatro presuntos responsables del hallazgo de siete cuerpos sin vida en los límites con San Luis Potosí, quienes habrían sido identificados como elementos de la Guardia Civil Estatal potosina.

Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Zacatecas, instancia que encabezará la investigación.

El secretario general de Gobierno zacatecano, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que los cuerpos fueron localizados durante recorridos del operativo permanente Vigilante Nocturno.

Agentes de Fuerzas de Reacción Inmediata encontraron, además, un vehículo con manchas hemáticas a pocos metros del sitio, en el que viajaban los cuatro detenidos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí confirmó que colabora plenamente con la Fiscalía de Zacatecas y con autoridades federales para esclarecer los hechos.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, instruyó la coordinación inmediata entre ambas entidades.

Asimismo, señaló que ya se indaga si los detenidos, presuntos elementos de la Guardia Civil Estatal, participaron directamente en el crimen. Recordó que Zacatecas y San Luis Potosí mantienen un convenio operativo para labores conjuntas de vigilancia en las zonas limítrofes.

