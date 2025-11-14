Hallan sin vida a presuntos implicados en muerte de Carlos Manzo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que dos presuntos implicados en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron abatidos el pasado jueves.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los restos de los sospechosos fueron localizados a un costado de la carretera Uruapan–Paracho. Según el mandatario estatal, estos criminales, entre los que se incluye un menor de 16 años de edad, acompañaron al homicida del presidente municipal el día del hecho.

El gobernador de Michoacán verificó la participación de los jóvenes, quienes fueron abatidos en el municipio de Capácuaro.

"Lo que sí confirma la fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida" explicó el mandatario estatal.

Afirmó que la información recabada fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Con este hallazgo, ya son tres los presuntos responsables sin vida que se relacionan directamente con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, quien perdió la vida el pasado primero de noviembre al recibir al menos siete impactos de bala, en el marco del Día de Muertos.

