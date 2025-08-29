Cerrar X
Harfuch anuncia captura de uno de los más buscados por EUA

Las autoridades mexicanas lograron la captura de Gabriel 'N', señalado como uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, en Ometepec, Guerrero

  • 29
  • Agosto
    2025

Las autoridades mexicanas lograron la captura de Gabriel “N”, señalado como uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, durante un operativo conjunto realizado en Ometepec, Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC.

"En un operativo realizado en Guerrero por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGRMexico, fue detenido Gabriel “N”, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito", dice en el comunicado.

Gabriel “N” cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por su presunta relación con un feminicidio, robo y uso indebido de recursos y valores de clientes de instituciones de crédito.

La agencia U. S. Marshal lo mantenía entre sus principales objetivos.

Las autoridades informaron que, mediante trabajos de cooperación internacional, se obtuvo información que ubicaba al sospechoso en la colonia Barrio de San José, en Ometepec.

Tras recorridos de vigilancia en la zona, agentes federales lo identificaron y, al confirmar su identidad, procedieron a su detención conforme a los protocolos legales.

Posteriormente, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.


