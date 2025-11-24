Hay diálogo con transportistas y campesinos, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal mantiene diálogo activo con los grupos de transportistas y agricultores que realizan bloqueos en distintas carreteras del país.

“Se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. No es que están bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo”, aseguró desde Palacio Nacional.

La mandataria informó que alrededor de las 11:00 horas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá una conferencia para detallar:

Los avances alcanzados con el sector agrícola

La atención brindada a transportistas inconformes

Quiénes participan en los cierres carreteros y bajo qué demandas

Sheinbaum subrayó que el gobierno ha mantenido espacios formales de diálogo y que la Secretaría de Gobernación mostrará públicamente el trabajo realizado con las organizaciones movilizadas.

Ley de Aguas, una nueva demanda integrada por manifestantes

Además, Sheinbaum señaló que algunos grupos inconformes han incorporado entre sus peticiones la discusión de la nueva Ley de Aguas, actualmente en revisión en el Congreso.

“Quien tiene acaparadas concesiones no le gusta la Ley de Aguas”, dijo. Agregó que existen foros legislativos abiertos para escuchar todas las posturas sobre la iniciativa.

Bloqueos afectan corredores estratégicos

Diversas vialidades y autopistas permanecen cerradas total o parcialmente debido a la movilización de transportistas. Entre los puntos afectados destacan:

Bloqueos principales reportados

Autopista México–Toluca (ambos sentidos).

Autopista México–Querétaro (cierre total).

Autopista México–Pachuca.

Vía José López Portillo en Ecatepec.

Los cierres han provocado alta demanda en alternativas como el Tren Interurbano México–Toluca, donde usuarios reportaron saturación desde primeras horas.

