'Hay un Plan C, no piensen que se terminó todo': AMLO

Luego de que el ministro Javier Laynez Potisek frenara la entrada en vigor del ‘Plan B’ de la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que cuenta con un ‘Plan C’.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario federal dejo en claro que su gobierno impugnará la decisión del ministro Laynes por la vía legal para que la reforma electoral avance.

Así mismo, López Obrador detalló que este ‘Plan C’ consiste en no votar por el bloque conservador para que la transformación en el país continúe.

“Hay un 'Plan C', que no estén pensando que se terminó todo; (el plan es) que no se voté por el bloque conservador para que siga la transformación.