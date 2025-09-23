Cerrar X
Nacional

Hemos contenido brotes de sarampión: David Kershenobich

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró este lunes que los brotes de sarampión en México se han logrado contener

  • 23
  • Septiembre
    2025

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró este lunes que los brotes de sarampión en México se han logrado contener, principalmente en el estado de Chihuahua, aunque advirtió que el país requiere reforzar la cobertura de vacunación para alcanzar niveles óptimos de protección.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Kershenobich Stalnikowitz explicó que actualmente el nivel de vacunación contra el sarampión alcanza el 87 %, pero la meta del Gobierno federal es llegar al 95%.

“Se han vacunado alrededor de 6.5 millones de personas este año. Hemos logrado contener los brotes, fundamentalmente en Chihuahua, donde todavía tenemos trabajadores migrantes que necesitamos vacunar”, señaló.

El funcionario recordó que la baja en las coberturas se debió en gran medida a la pandemia de COVID-19, pues durante ese periodo muchos niños dejaron de acudir a los centros de salud.

“Actualmente, esos niños han crecido y son los que necesitamos vacunar de manera prioritaria”, agregó.

Kershenobich también precisó que el actual esquema se ha ajustado para reforzar la inmunización: “La vacuna se aplica a los seis meses, cuando antes era a los 12 y 18 meses, y se mantiene la segunda dosis a los seis años”.

Asimismo, subrayó que el brote en México tuvo origen en casos importados desde Texas, Estados Unidos. “La vacunación no puede ser forzosa, tenemos que apelar a que la población acuda de manera voluntaria”, sostuvo.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud del 22 de septiembre, en México se han confirmado cuatro mil 645 casos de sarampión y 21 defunciones. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que el país encabeza la mortalidad por esta enfermedad en América y es el segundo con más contagios en 2025, solo detrás de Canadá.

Hasta el 9 de septiembre, la OPS contabilizó en México cuatro mil 553 casos y 19 muertes, mientras que en toda la región se registraron 11 mil 313 contagios y 23 fallecimientos en 10 países.


