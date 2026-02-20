Podcast
Nacional

Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado

El caso sigue abierto, pues todavía no se tienen evidencias contundentes sobre la relación de este vehículo encontrado con el caso de Preciado

  • 20
  • Febrero
    2026

Durante las últimas horas trascendió que el hijo del exsenador y excandidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado, habría sido secuestrado y posteriormente asesinado, de acuerdo con diversos reportes que habrían recibido legisladores del PAN.

Diversas fuentes al interior de Acción Nacional habrían sido notificadas del hallazgo de una camioneta en el municipio de San Pedro Toxín, en el municipio de Tolimán, Jalisco, el cual colinda con Colima, por lo que fue vinculado al caso.

Habría sido el 14 de febrero cuando se le comunicó el hallazgo a Preciado, luego de que su hijo fuera privado de su libertad en el municipio de Minatitlán, Colima, a principio de mes.

Debido a esto, se desplegó un fuerte operativo de búsqueda con helicópteros y personal del Ejército Mexicano, quienes, tras días de labor, hallaron el vehículo incendiado y sin un propietario claro. Cabe resaltar que no se reportó que hubiera un cuerpo al interior del auto calcinado.

Jorge Luis Preciado dedica mensaje en redes

Mediante sus redes sociales, el panista escribió un mensaje el 15 de febrero, el cual fue dedicado a su esposa y en el cual habla sobre el gran dolor que atraviesa, aunque no se deja claro si es respecto a la situación con su hijo.

“Hoy, cuando parece que todo el mundo celebra el amor con flores, risas y promesas ligeras, yo he vivido uno de los días más tristes de mi vida”.

“Y aun así, en medio de esta tristeza que me aprieta el pecho, hay una verdad que se impone con una fuerza absoluta: si no fuera por ti, por tus palabras, por tus consejos, por ese amor tuyo que no se cansa, no sé en qué lugar de mí estaría ahora. No sé cómo habría logrado sostenerme sin enloquecer”.

Continúa la investigación

El caso sigue abierto, pues todavía no se tienen evidencias contundentes sobre la relación de este vehículo con el caso de Preciado, el cual ha estado rodeado de incertidumbre.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre los hechos, aunque las versiones partidarias continúan apuntando a un desenlace fatal en torno al hijo del dirigente político.









