Hombre asesinado frente a un banco en Cuauhtémoc, CDMX

Un hombre fue asesinado la noche del sábado 18 de octubre en las inmediaciones de un banco de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras activarse la alarma de la sucursal bancaria y encontraron al hombre tirado boca arriba en el área de cajeros. Paramédicos confirmaron su muerte, presentando dos disparos en el rostro.

La sucursal mostraba varios impactos de bala que rompieron los cristales y activaron la alarma. Se contabilizaron al menos 10 casquillos percutidos.

Primeros informes señalan que el ataque fue cometido por dos sujetos a bordo de una motocicleta. La víctima se disponía a salir del cajero cuando uno de los agresores le disparó en repetidas ocasiones antes de huir junto a su cómplice.

Cámaras del C2 y particulares registraron parte de su recorrido, aunque aún no han sido identificados.

La Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina abrió una carpeta por homicidio doloso. La identidad de la víctima se desconoce; se estima que tenía entre 35 y 40 años.

Comentarios