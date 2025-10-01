Huelga en Nacional Monte de Piedad paraliza 300 sucursales

El Nacional Monte de Piedad, la casa de empeños más grande de México y la institución financiera más antigua de América, enfrenta desde este miércoles una nueva huelga sindical por presuntos incumplimientos al convenio laboral firmado en 2024.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores, la empresa habría violado tanto el contrato colectivo como el convenio modificatorio alcanzado tras la huelga del año pasado.

Sindicato denuncia abusos y acoso laboral

Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato, aseguró que la administración busca modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo, mientras que directivos y personal de confianza mantienen privilegios intactos.

En un comunicado, la organización gremial denunció que los trabajadores han sido obligados a cumplir jornadas extenuantes, sin acceso a la media hora de comida que establece la ley, además de enfrentar un “acoso constante”.

“El contraste es evidente con los altos salarios que se autootorgan directivos y empleados de confianza, lo que se ha traducido en un gasto excesivo para la institución”, acusaron.

La versión de la empresa

En respuesta, el Nacional Monte de Piedad señaló que es el Sindicato el que ha retrasado de manera injustificada el cumplimiento de varios de los acuerdos firmados en marzo de 2024.

La empresa recordó que aquel convenio, avalado por la autoridad laboral y ratificado por más del 80% de los trabajadores, puso fin a un conflicto de cuatro años. Entre sus compromisos estaban un aumento salarial del 18%, la reinstalación de empleados despedidos injustificadamente y el pago total de salarios caídos.

Paro de alcance nacional

El nuevo conflicto laboral amenaza con paralizar hasta 300 sucursales en todo el país y dejar sin operaciones a unos 2,300 trabajadores.

Por ahora, ni la empresa ni el sindicato han confirmado la duración del paro, aunque ambas partes reconocen que la disputa surge de la interpretación e incumplimiento del convenio firmado el año pasado.

