Cerrar X
EH_UNA_FOTO_4096a8fbb8
Nacional

Huelga en Nacional Monte de Piedad paraliza 300 sucursales

El paro amenaza con frenar operaciones en 300 sucursales y afecta a más de 2,300 empleados, en medio de acusaciones cruzadas entre trabajadores y directivos

  • 01
  • Octubre
    2025

El Nacional Monte de Piedad, la casa de empeños más grande de México y la institución financiera más antigua de América, enfrenta desde este miércoles una nueva huelga sindical por presuntos incumplimientos al convenio laboral firmado en 2024.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores, la empresa habría violado tanto el contrato colectivo como el convenio modificatorio alcanzado tras la huelga del año pasado.

Sindicato denuncia abusos y acoso laboral

Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato, aseguró que la administración busca modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo, mientras que directivos y personal de confianza mantienen privilegios intactos.

En un comunicado, la organización gremial denunció que los trabajadores han sido obligados a cumplir jornadas extenuantes, sin acceso a la media hora de comida que establece la ley, además de enfrentar un “acoso constante”.

“El contraste es evidente con los altos salarios que se autootorgan directivos y empleados de confianza, lo que se ha traducido en un gasto excesivo para la institución”, acusaron.

La versión de la empresa

En respuesta, el Nacional Monte de Piedad señaló que es el Sindicato el que ha retrasado de manera injustificada el cumplimiento de varios de los acuerdos firmados en marzo de 2024.

La empresa recordó que aquel convenio, avalado por la autoridad laboral y ratificado por más del 80% de los trabajadores, puso fin a un conflicto de cuatro años. Entre sus compromisos estaban un aumento salarial del 18%, la reinstalación de empleados despedidos injustificadamente y el pago total de salarios caídos.

Paro de alcance nacional

El nuevo conflicto laboral amenaza con paralizar hasta 300 sucursales en todo el país y dejar sin operaciones a unos 2,300 trabajadores.

Por ahora, ni la empresa ni el sindicato han confirmado la duración del paro, aunque ambas partes reconocen que la disputa surge de la interpretación e incumplimiento del convenio firmado el año pasado.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T150605_034_a494057360
Equipo 'Ajolotes' se prepara para torneo de natación en Matamoros
trump_carteles_cfdfff399d
Declara Trump 'conflicto armado' contra cárteles de la droga
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T131644_544_e655772876
Venezuela activaría movilización si llega a ser agredida por EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_60_20e5605d1a
Tamaulipas construirá 75 mil viviendas del bienestar
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T161346_514_10d32354e7
Fundación dona 100 electrocardiogramas a Educación
b7e11f95_5da0_49eb_a95b_9b75dd8cb195_3727b16583
San Pedro cuenta con nuevo ícono cultural: Niña Cangrejo
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×