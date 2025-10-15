Cerrar X
Nacional

Hugo Aguilar presenta por primera vez proyectos de sentencia

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó al Pleno los primeros dos proyectos de sentencia elaborados por su propia ponencia

  • 15
  • Octubre
    2025

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó este miércoles al Pleno los primeros dos proyectos de sentencia elaborados por su propia ponencia, un hecho inédito en la historia del alto tribunal.

Ambos expedientes fueron aprobados por unanimidad.

Al asumir la presidencia el 1 de septiembre, Aguilar Ortiz solicitó contar con ponencia, un equipo de trabajo encargado de elaborar proyectos de sentencia, luego de que la reforma judicial de septiembre de 2024 redujera de 11 a nueve ministros la integración del Pleno y limitara las funciones administrativas de la presidencia, previamente ejercidas al frente del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Los dos asuntos revisados este miércoles correspondieron a juicios de amparo y fueron despachados en menos de diez minutos.

En el primero, el amparo directo 6674/2024 de 13 páginas, se confirmó la sentencia contra un hombre en San Luis Potosí condenado a 20 años de prisión por homicidio calificado, desechando el recurso por no contener un tema de constitucionalidad.

En el segundo expediente, de 12 páginas, la Suprema Corte declaró constitucional el artículo 1091 del Código de Comercio, que permite al promovente de un juicio elegir al juez competente cuando existen varios en la jurisdicción.

La norma había sido impugnada por supuesta violación a la Constitución y al artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero la Corte determinó que los argumentos del recurrente no cuestionaban adecuadamente los puntos clave de la sentencia anterior.


