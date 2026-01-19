Podcast
Nacional

ICE busca a Omar Cuen, expolicía ligado a 'El Mayo' Zambada

Este criminal se encargadaba de la coordinación de rutas y supervisor de cargamentos de droga de una organización criminal oriunda de Sinaloa

  • 19
  • Enero
    2026

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una alerta para encontrar en un exoficial de la Policía Federal de México acusado de tener vínculos con Ismael "El Mayo" Zambada.

A través de redes sociales, las autoridades migratorias compartieron que Omar Guillermo Cuen-Lugo es acusado de supervisar envíos de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Aseguraron que las últimas ubicaciones conocidas son las ciudades de Tijuana y Los Ángeles.

¿Quien es el 'Compa Omar'?

Al menos diez miembros del Cártel de Sinaloa fueron detenidos el 18 de febrero del 2014, durante un despliegue operativo efectuado en los municipios de Culiacán y Tijuana.

Fuentes federales mencionaron que en este operativo se detuvo a uno de los jefes de seguridad de Zambada García, denominada "El 19".

Entre los detenidos, las autoridades señalaron al exagente federal como "El Compa Omar", que se encontraba en posesión de 177 envoltorios de cocaína, ocho de marihuana, cuatro armas de fuego, 86 cartuchos, dos cargadores, una granada, cinco vehículos, 10 teléfonos celulares, un equipo de radiocomunicación, una mochila y documentación diversa.

Este criminal se encargadaba de la coordinación de rutas y supervisor de cargamentos de droga.

Ahora, el ICE lo acusa de los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, debido a que pudo escalar posiciones dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

 

 


