Identifican a dos fallecidos en explosión de pipa en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que fueron identificadas dos víctimas mortales del accidente del 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó y causó la muerte de al menos 31 personas.

Las personas identificadas son Laura Lorena Barrera de la Torre, originaria de Jalisco, y Gilberto Aarón León Méndez, de quien aún se busca localizar a sus familiares.

Identificación de Laura Lorena Barrera

De acuerdo con la FGJ-CDMX, la identidad de Barrera fue confirmada mediante la comparación de sus huellas dactilares con la información registrada en su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

La mujer fue trasladada tras la explosión al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Inicialmente fue identificada de manera preliminar como Giovanna, a través de imágenes de sus tatuajes difundidas en redes sociales y medios de comunicación.

El 23 de septiembre se confirmó su fallecimiento, y posteriormente, en coordinación con la Fiscalía de Jalisco, se logró contactar a sus familiares.

El caso de Gilberto Aarón León Méndez

En el caso de León Méndez, la fiscalía capitalina precisó que su identidad fue determinada mediante el cotejo de sus huellas digitales con registros del Sistema Penitenciario.

El cuerpo ingresó sin pertenencias ni prendas, y presenta la falta de algunas piezas dentales, lo que ha dificultado la búsqueda de familiares. Tras tres visitas a domicilios relacionados sin éxito, la FGJ-CDMX solicitó apoyo ciudadano para localizar a sus parientes.

Las autoridades habilitaron el teléfono 55-5484-0430 y el correo identificacionbf@fgjcdmx.gob.mx para recibir cualquier información que permita contactar a sus familiares.

Con estos avances, la Fiscalía continúa los procesos de identificación de los fallecidos en el trágico accidente, considerado uno de los más mortales ocurridos en la capital en los últimos años.

