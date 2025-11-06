Cerrar X
Identifican a presunto homicida del alcalde de Uruapan; era menor

La Fiscalía de Michoacán confirmó que el responsable del homicidio del alcalde Carlos Manzo fue un joven de 17 años, originario de Paracho

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán identificó y entregó el cuerpo del presunto autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

El titular de la FGE, Carlos Torres Piña, informó que se trata de un joven de 17 años, originario del municipio de Paracho.

El cuerpo fue reconocido y reclamado por su familia, quienes confirmaron que el joven se había ausentado de su hogar una semana antes del crimen.

“Cabe hacer mención que la familia del menor reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos”, detalló Torres Piña.

Pruebas periciales confirman participación

El fiscal estatal indicó que los análisis periciales de rodizonato de sodio realizados al cuerpo del joven resultaron positivos, lo que refuerza la hipótesis de que fue el autor material del homicidio del edil.

Asimismo, los familiares del menor confirmaron que el joven presentaba problemas de adicción a la metanfetamina, información que ha sido clave para el desarrollo de las investigaciones.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, puntualizó el fiscal.

Continuarán las investigaciones con apoyo federal

Por su parte, Torres Piña subrayó que las indagatorias seguirán abiertas para identificar a los demás implicados en el crimen, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el respaldo del titular federal Omar García Harfuch.


