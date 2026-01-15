Podcast
IECM celebra 27 años como pilar de la democracia capitalina

El IECM destacó su papel en elecciones íntegras, innovación tecnológica y ampliación de derechos políticos, con estándares internacionales y enfoque ciudadano

  • 15
  • Enero
    2026

A 27 años de su creación, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) refrendó su papel como una institución clave para la democracia local, la organización de elecciones íntegras y la promoción de mecanismos de participación ciudadana con pleno respeto a los derechos político-electorales.

En el marco de su aniversario, el Instituto destacó que la democracia se defiende con instituciones sólidas, autónomas y cercanas a la ciudadanía. La consejera presidenta, Patricia Avendaño Durán, subrayó que “a lo largo de estos 27 años el Instituto ha sabido responder, dar buenas cuentas y cumplir con todas las encomiendas que esta ciudad le ha mandatado”.

Desde 1999, el IECM ha sido un referente nacional en innovación electoral, al desarrollar herramientas como el Sistema Electrónico por Internet (SEI) y la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, que han ampliado el acceso al voto y a la opinión ciudadana, incluso desde el extranjero.

En el proceso electoral más reciente, el Instituto avanzó en la ampliación de derechos, al permitir por primera vez el voto de personas en estado de postración y de personas en prisión preventiva sin sentencia firme. Asimismo, fortaleció la inclusión de personas con discapacidad mediante materiales electorales accesibles como urnas adaptadas, lupa fresnel y plantilla braille.

El IECM también destacó por ser el único organismo electoral del país que inicia los cómputos la misma noche de la elección y cuenta con resultados oficiales al día siguiente. Además, ha sido pionero en acciones afirmativas, igualdad de género, democracia comunitaria y ejercicios como las elecciones de COPACO y las consultas de Presupuesto Participativo.

Finalmente, el Instituto subrayó que su compromiso con la excelencia se refleja en la certificación ISO/TS 54001:2019, avalada por la OEA, que lo distingue como el único organismo electoral en México con estándares internacionales en organización electoral y participación ciudadana.


