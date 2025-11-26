Impulsa Conagua reformas para frenar acaparamiento de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas que busca corregir desigualdades históricas en el acceso al recurso y frenar las prácticas especulativas que han marcado su distribución en el país.

Dicha iniciativa plantea que el agua sea reconocida como bien estratégico y derecho humano, dejando atrás su visión como mercancía.

Estado recuperará control total sobre concesiones

Efraín Morales López, director general de Conagua, explicó que la reforma devolvería al Estado la exclusividad para otorgar concesiones, al tiempo que prohibiría su transmisión entre particulares, una práctica que ha favorecido el acaparamiento.

Además, se eliminarán los cambios de uso que permiten desviar agua destinada al campo para abastecer desarrollos inmobiliarios o parques industriales.

Ante versiones erróneas y protestas del sector agrícola, Conagua aclaró que la reforma no afecta la herencia ni la compraventa de tierras, pues todo nuevo propietario recibirá su propio título de concesión sin restricciones adicionales.

Equilibrar el acceso y frenar el acaparamiento

La dependencia subrayó que la reforma busca reducir la concentración de grandes volúmenes en manos de quienes poseen mayor poder económico.

Morales advirtió que mientras grandes usuarios acaparan agua, comunidades rurales y pequeños productores enfrentan escasez constante.

Para combatir estas desigualdades, la propuesta también refuerza sanciones contra el robo de agua y la operación de sistemas ilegales de extracción.

Por su parte, Conagua plantea mejorar la vigilancia mediante sistemas de medición y un registro público de concesiones.

También, el paquete incluye la creación de un fondo de reserva hídrica destinado a garantizar el suministro en comunidades indígenas y rurales sin concesiones vigentes, priorizando su derecho al acceso seguro.

Beneficios principales de la reforma, según Conagua

Agua como derecho y administración estatal

La iniciativa busca reconocer el derecho humano al agua como eje rector y fortalecer la capacidad del Estado para administrarla de forma equitativa.

Fortalecimiento de sistemas comunitarios

Se pretende reconocer y fortalecer los sistemas de agua comunitarios, además de impulsar la tecnificación y eficiencia del riego en el campo.

Transparencia y monitoreo

El nuevo registro público permitirá mayor transparencia, bajo el principio de que “lo que no se mide, no se puede eficientar”. También se plantea regular la captación pluvial para evitar afectaciones al ciclo del agua.

Cabe mencionar que entre las prácticas que dicha reforma busca eliminar se encuentran:

Venta o transmisión de concesiones entre particulares

Acaparamiento con fines especulativos

Cambios de uso sin control estatal

Infraestructura privada que altere ríos o ecosistemas

Sistemas ilegales de extracción y robo de agua

Conagua responde a inquietudes del sector agrícola

En un mensaje dirigido a agricultores inconformes, Morales reiteró los puntos clave de la iniciativa:

Garantías centrales

El binomio tierra-agua permanece protegido

Se mantienen los derechos de herencia sobre el agua

Quienes tienen concesiones conservarán sus derechos

Se cancelarán títulos no utilizados para evitar acaparamiento

La tecnificación del riego permitirá mayor eficiencia en el uso agrícola

Con esta propuesta, Conagua busca modernizar el marco legal y garantizar que el agua llegue a quienes más la necesitan, sin privilegios ni especulación.

