Impulsa Conagua reformas para frenar acaparamiento de agua
Conagua presentó una reforma que busca reconocer el agua como derecho humano, limitar el acaparamiento, prohibir la venta de concesiones y garantizar el acceso
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas que busca corregir desigualdades históricas en el acceso al recurso y frenar las prácticas especulativas que han marcado su distribución en el país.
Dicha iniciativa plantea que el agua sea reconocida como bien estratégico y derecho humano, dejando atrás su visión como mercancía.
Estado recuperará control total sobre concesiones
Efraín Morales López, director general de Conagua, explicó que la reforma devolvería al Estado la exclusividad para otorgar concesiones, al tiempo que prohibiría su transmisión entre particulares, una práctica que ha favorecido el acaparamiento.
Además, se eliminarán los cambios de uso que permiten desviar agua destinada al campo para abastecer desarrollos inmobiliarios o parques industriales.
Ante versiones erróneas y protestas del sector agrícola, Conagua aclaró que la reforma no afecta la herencia ni la compraventa de tierras, pues todo nuevo propietario recibirá su propio título de concesión sin restricciones adicionales.
Equilibrar el acceso y frenar el acaparamiento
La dependencia subrayó que la reforma busca reducir la concentración de grandes volúmenes en manos de quienes poseen mayor poder económico.
Morales advirtió que mientras grandes usuarios acaparan agua, comunidades rurales y pequeños productores enfrentan escasez constante.
Para combatir estas desigualdades, la propuesta también refuerza sanciones contra el robo de agua y la operación de sistemas ilegales de extracción.
Por su parte, Conagua plantea mejorar la vigilancia mediante sistemas de medición y un registro público de concesiones.
También, el paquete incluye la creación de un fondo de reserva hídrica destinado a garantizar el suministro en comunidades indígenas y rurales sin concesiones vigentes, priorizando su derecho al acceso seguro.
Beneficios principales de la reforma, según Conagua
Agua como derecho y administración estatal
La iniciativa busca reconocer el derecho humano al agua como eje rector y fortalecer la capacidad del Estado para administrarla de forma equitativa.
Fortalecimiento de sistemas comunitarios
Se pretende reconocer y fortalecer los sistemas de agua comunitarios, además de impulsar la tecnificación y eficiencia del riego en el campo.
Transparencia y monitoreo
El nuevo registro público permitirá mayor transparencia, bajo el principio de que “lo que no se mide, no se puede eficientar”. También se plantea regular la captación pluvial para evitar afectaciones al ciclo del agua.
Cabe mencionar que entre las prácticas que dicha reforma busca eliminar se encuentran:
- Venta o transmisión de concesiones entre particulares
- Acaparamiento con fines especulativos
- Cambios de uso sin control estatal
- Infraestructura privada que altere ríos o ecosistemas
- Sistemas ilegales de extracción y robo de agua
Conagua responde a inquietudes del sector agrícola
En un mensaje dirigido a agricultores inconformes, Morales reiteró los puntos clave de la iniciativa:
- Garantías centrales
- El binomio tierra-agua permanece protegido
- Se mantienen los derechos de herencia sobre el agua
- Quienes tienen concesiones conservarán sus derechos
- Se cancelarán títulos no utilizados para evitar acaparamiento
- La tecnificación del riego permitirá mayor eficiencia en el uso agrícola
Con esta propuesta, Conagua busca modernizar el marco legal y garantizar que el agua llegue a quienes más la necesitan, sin privilegios ni especulación.
