Impulsan iniciativa para garantizar derechos de hijos de reclusas

Legisladoras de Movimiento Ciudadano buscan reformar las disposiciones de al menos tres artículos para implementar políticas con enfoques de género

  • 27
  • Octubre
    2025

En la Cámara de Diputados se propuso el reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de garantizar los derechos las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en México.

La iniciativa fue impulsada por diputadas de Movimiento Ciudadano estima que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar espacios adecuados para el esparcimiento, recreación y actividades lúdicas para que los menores de tres años se desarrollen de manera óptima tanto física, social y emocionalmente.

También se fortalece el derecho de las madres a conservar la guardia y custodia de sus hijos para que permanezcan con ellas.

Añade que cuando estos menores alcancen la edad máxima para la estancia en el centro penitenciario, la separación deberá realizarse de manera progresiva y sensible, bajo la supervisión de personal especializado.

Esta propuesta busca que las mujeres privadas de la libertad a recibir atención médica periódica y especializada, además de garantizar el suministro de productos de gestión menstrual suficientes y contar con espacios higiénicos para llevar a cabo su ciclo menstrual. 

Estas mujeres representan el 6.09% de la población en México.


