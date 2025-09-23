IMSS-Bienestar entrega 9 mil 600 'Kits de la Salud' en 23 estados

El IMSS-Bienestar arrancó la segunda fase de distribución de los llamados “Kits de la Salud”, con un total de 9 mil 632 paquetes de medicamentos destinados a 8 mil 342 centros de salud en 23 entidades del país.

El titular de la institución, Alejandro Svarch, explicó que cada kit asegura el abasto mensual completo para las unidades médicas, reforzando la atención con tratamientos uniformes y de calidad.

Durante la conferencia matutina de este martes, Svarch destacó que la estrategia se implementa a través de las “Rutas de la Salud”, un sistema integral que involucra tanto al personal médico como administrativo para garantizar que cada comunidad reciba los insumos.

“Esta red territorial no se limita a sólo camiones, sino que organiza el abasto desde las comunidades, no desde escritorios”, explicó.

La segunda entrega de #RutasDeLaSalud se traduce en acciones concretas en los 23 estados donde operamos:



🏥 8,342 centros de salud por abastecer

💊 9,632 kits de medicamentos

🚐 A través de mil 185 rutas de la salud



En la #MañaneraDelPueblo , nuestro director general,… pic.twitter.com/mrLwMiBk6r — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) September 23, 2025

Calendario de distribución

La logística de esta segunda entrega se desarrolló en varias etapas:

3 al 5 de septiembre: programación de rutas

18 al 21 de septiembre: embalaje de los kits

21 de septiembre: carga de vehículos

22 al 26 de septiembre: distribución de medicamentos en mil 185 rutas

Medicamentos esenciales para un mes

Cada paquete contiene 147 medicamentos esenciales, entre ellos analgésicos, antibióticos y tratamientos para enfermedades crónicas y agudas, seleccionados bajo criterios científicos y protocolos nacionales de atención.

Svarch señaló que con este modelo se evita el desorden previo, cuando hasta 17 tratamientos distintos podían usarse para una misma enfermedad.

Ahora la adquisición es centralizada, racional y uniforme, alineada con la evidencia científica más reciente.

Cabe señalar que la distribución se centra en las 23 entidades donde opera IMSS-Bienestar, con prioridad en las regiones de difícil acceso.

La estrategia, agregó el funcionario, responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, fomentando la coordinación institucional y un abasto equitativo en todo el país.

Comentarios