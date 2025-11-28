IMSS refuerza atención a casos graves de diabetes

Los pacientes de diabetes en Nuevo León tienen un aliado para evitar que la enfermedad se convierta en una sentencia de muerte: La Unidad de Control Metabólico Ambulatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Construida en el 2018, la también conocida como UCMA recibe a los derechohabientes con los casos más complicados y que no han logrado controlar el padecimiento en las consultas ordinarias.

Hasta hoy, más de 29,000 personas se han atendido en la unidad, de las cuales el 82% redujo sus indicadores de diabetes.

La estrategia, explica el director Mario Alejandro Saldaña, consiste en una atención integral: medicina general, psicología y nutrición.

Los pacientes llegan para consultas y seguimientos recurrentes, abordando las tres áreas en cada una de sus visitas.

“La finalidad es atenderlos antes de que presenten alguna complicación, porque sabemos que le puede cambiar la vida a cualquier persona al ser, por ejemplo, ceguera, amputaciones o fallas renales.

“Nuestra intención como Instituto es atender a todos estos pacientes y prevenir que lleguen a esas instancias”, comparte Saldaña.

Más allá de la cifra de 29 mil atenciones, los testimonios de personas beneficiadas dejan ver el éxito del programa.

“Yo vivía tirada en mi cama, me dolían demasiado los huesos, estaba triste, casi no veía, mi vista no me dejaba ni ver la televisión, y yo no sabía que era porque tenía el azúcar muy alta. Llegué aquí muy mal, pero ahorita hasta me siento anímicamente bien”, platicó la señora Imelda, quien llegó al UCMA en febrero pasado.

Pero la estrategia de combate y control de la enfermedad con los especialistas es apenas una parte de la labor de la Unidad.

El logro más grande, dice su director, es mejorar los hábitos de vida de los pacientes.

“Nuestra finalidad es educar, cambiarles la vida a quienes viven con estos padecimientos, por eso vemos tanto la educación. “Manejamos múltiples talleres: enfermería para ver el automonitoreo; nutrición para temas como conteo de carbohidratos, entre otros”, destaca Saldaña.

Ubicado en el Centro de Monterrey, sobre la avenida Morelos en su cruce con Juárez, el UCMA está preparado para atender a 120 personas al día.

Así la Unidad de Control Metabólico Ambulatorio es un faro de esperanza para que una de las enfermedades más mortales —y la segunda causa de fallecimientos en México— no tenga que significar necesariamente la muerte.

