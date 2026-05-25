IMSS refuerza vigilancia epidemiológica rumbo al Mundial 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció el fortalecimiento de sus protocolos de seguridad sanitaria y vigilancia epidemiológica de cara a la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La institución aseguró que se encuentra preparada para responder de manera inmediata ante cualquier riesgo emergente de salud durante el torneo internacional, considerado uno de los eventos masivos más importantes del mundo.

Preparación anticipada ante riesgos sanitarios

La titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, la doctora Janet Alvarado González, explicó que el Seguro Social mantiene una estrategia preventiva y de atención multiamenaza para garantizar la continuidad de los servicios médicos antes, durante y después del Mundial.

“El IMSS no está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar. Estamos fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos”, afirmó.

La funcionaria detalló que el instituto ha realizado 10 jornadas nacionales de capacitación y entrenamiento, con la participación de 1,301 profesionales de la salud.

Además, se socializaron seis guías operativas y se capacitó a personal de 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) en protocolos de respuesta.

⚽ El #IMSS fortalece la vigilancia epidemiológica y la preparación institucional rumbo al #Mundial2026.



✔️ Más de 1,300 profesionales capacitados.

✔️ 20 UMAE fortalecidas.

✔️ Protocolos y respuesta coordinada ante riesgos sanitarios.



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De acuerdo con el IMSS, el objetivo es homologar procedimientos operativos y fortalecer la coordinación institucional ante cualquier eventualidad sanitaria derivada de la llegada masiva de visitantes al país.

Alvarado González indicó que la instrucción del director general del instituto, Zoé Robledo, ha sido preparar al organismo no solo para el Mundial, sino para futuras emergencias de salud y desastres naturales.

“El IMSS se ha preparado de manera seria, estructurada y anticipatoria”, sostuvo.

Vigilancia especial por brote de ébola

El organismo también confirmó que mantiene vigilancia epidemiológica reforzada ante los recientes brotes de la cepa Bundibugyo del virus del ébola detectados en la República Democrática del Congo y Uganda.

La titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, la doctora Adriana Josefina Toriz Saldaña, explicó que los protocolos contemplan la búsqueda intencionada de antecedentes de viaje, identificación temprana de síntomas, aislamiento preventivo y notificación inmediata a autoridades sanitarias.

“Es importante mantener y reforzar las acciones ante la identificación de cualquier caso sospechoso”, señaló.

Protocolos para casos sospechosos

El protocolo del IMSS considera sospechoso cualquier caso con fiebre súbita superior a 38.6 grados, síntomas compatibles y antecedentes de viaje o contacto epidemiológico en los 21 días previos.

Además, se reforzó el uso de equipo de protección para personal médico y el seguimiento de posibles contactos.

La institución recordó que la población puede solicitar orientación a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Secretaría de Salud federal, mediante el teléfono 55 5337 1845.

Con millones de visitantes esperados durante la Copa Mundial, el IMSS destacó que la vigilancia epidemiológica será clave para garantizar la seguridad sanitaria del país y evitar riesgos de propagación de enfermedades.

“El IMSS reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población derechohabiente y de quienes visiten nuestro país”, subrayó la doctora Toriz Saldaña.

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