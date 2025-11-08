Inaugura Claudia Sheinbaum carretera Tepic-Compostela

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) puso en operación el estratégico tramo carretero Tepic–Compostela, de 26 kilómetros, en Nayarit.

Esta obra, inaugurada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es un avance crucial para fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo económico del occidente de México.

El proyecto se ejecutó bajo el innovador esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) y requirió una inversión de $4,212 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

Durante la ceremonia, el Director General de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, destacó que la autopista beneficiará a más de 490 mil habitantes de Tepic, Xalisco y Compostela, quienes ahora cuentan con una vía moderna y segura para el traslado de personas y mercancías.

Mendoza Sánchez señaló que la obra es parte de las acciones prioritarias instruidas por la Presidenta Sheinbaum para consolidar la conectividad del occidente del país y fomentar el desarrollo económico con equidad territorial.

El tramo Tepic-Compostela permitirá reducir a la mitad el tiempo de traslado entre ambas localidades, lo que implica un ahorro aproximado de 35 minutos por viaje. Se estima un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 6,400 vehículos.

La nueva autopista cuenta con una infraestructura destacada que incluye 10 puentes, 2 entronques, un túnel, 12 pasos inferiores vehiculares y una plaza de cobro, entre otras estructuras.

Para facilitar la integración de comunidades, la autopista operará libre de peaje en su primera etapa, hasta el 8 de enero de 2026.

Este tramo se suma a obras previas como Compostela–Las Varas (29.4 km), Jala–Compostela (54 km) y el Ramal a Compostela (13 km), consolidando un corredor carretero vital que une Nayarit y Jalisco. Esta red integral mejora el flujo logístico, la seguridad vial y el acceso a bienes y servicios en la región.

Banobras, que es el cuarto banco más grande del sistema financiero mexicano, reafirma con este proyecto su compromiso con la infraestructura estratégica que impulsa la competitividad regional y mejora la calidad de vida de las y los mexicanos.

A la inauguración asistieron el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, el Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, y representantes de los tres órdenes de gobierno.

