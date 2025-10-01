Inaugura Presidencia hospital en Michoacán con 11 médicos cubanos

En el marco de su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó vía remota en la inauguración del Hospital Comunitario IMSS Bienestar en Maruata, Michoacán, una obra que beneficiará a más de 50 mil habitantes de la costa michoacana, en su mayoría población indígena.

Durante el acto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, felicitó a la mandataria por su primer año de gestión y agradeció la construcción del hospital.

“Muchas felicidades, presidenta, estamos contigo. Este hospital es un gran logro para la Costa Michoacana”, expresó.

El Hospital Comunitario #IMSSBienestar de Maruata, Michoacán abre sus puertas para atender a más de 50 mil personas.



En la #MañaneraDelPueblo, nuestro director general, @AlexSvarch , junto con el gobernador de Michoacán, @ARBedolla, inauguró esta unidad que cuenta con 56 camas,… pic.twitter.com/P3JtxwbfOP — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) October 1, 2025

De acuerdo con el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, la unidad médica cuenta con 56 camas, 15 consultorios, quirófanos, área de urgencias, rayos X, laboratorio y farmacia, con un abasto superior al 95% en medicamentos.

La plantilla está conformada por 392 profesionales de la salud, incluidos 55 enfermeras y enfermeros, radiólogos, odontólogos y especialistas en cirugía general, ginecología, oftalmología, geriatría, traumatología, anestesiología, inmunología y medicina familiar.

Médicos cubanos en Maruata

Por primera vez en la historia de la región, el hospital contará con la colaboración de 11 especialistas cubanos, quienes brindarán atención directa a la población.

“El pueblo de Michoacán está contigo, presidenta”, subrayó Bedolla al reconocer la presencia del personal internacional.

Inversión histórica

La obra requirió una inversión de más de $330 millones de pesos por parte del Gobierno de México. Para el director del IMSS Bienestar, se trata de un “símbolo de dignidad y justicia para todas y todos” los habitantes de la región.

Comentarios