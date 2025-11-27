Incendio de embarcación deja cinco heridos en Quintana Roo

La explosión de una embarcación perteneciente a la Secretaría de Marina-Armada de México dejó cinco personas heridas esta mañana de jueves en el puerto de Cozumel, Quintana Roo.

A través de redes sociales se informó que cuatro marinos fueron trasladados hacia un hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que uno más sufrió de leves lesiones.

Ni para cargar combustible están bien entrenados.



Explosión en lancha deja grave a elemento de la Semar en #Cozumel

Un integrante de la Secretaría de Marina resultó alcanzado por el fuego tras la explosión de una embarcación presuntamente en proceso de carga de combustible.… pic.twitter.com/qwXV20FHHt — José Díaz (@JJDiazMachuca) November 27, 2025

Aparentemente este siniestro tuvo lugar cuando los elementos de dicha institución cargaban combustible.

Cuerpos de Bomberos acudieron hasta el lugar para controlar el fuego propagado por dicha detonación.

Comentarios