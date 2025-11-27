Cerrar X
Nacional

Incendio de embarcación deja cinco heridos en Quintana Roo

Aparentemente, los afectados son miembros de la Secretaría de la Marina quienes cargaban combustible cuando se generó la explosión

  • 27
  • Noviembre
    2025

La explosión de una embarcación perteneciente a la Secretaría de Marina-Armada de México dejó cinco personas heridas esta mañana de jueves en el puerto de Cozumel, Quintana Roo.

A través de redes sociales se informó que cuatro marinos fueron trasladados hacia un hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que uno más sufrió de leves lesiones.

Aparentemente este siniestro tuvo lugar cuando los elementos de dicha institución cargaban combustible.

Cuerpos de Bomberos acudieron hasta el lugar para controlar el fuego propagado por dicha detonación.


