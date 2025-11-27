Incendio de embarcación deja cinco heridos en Quintana Roo
Aparentemente, los afectados son miembros de la Secretaría de la Marina quienes cargaban combustible cuando se generó la explosión
La explosión de una embarcación perteneciente a la Secretaría de Marina-Armada de México dejó cinco personas heridas esta mañana de jueves en el puerto de Cozumel, Quintana Roo.
A través de redes sociales se informó que cuatro marinos fueron trasladados hacia un hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que uno más sufrió de leves lesiones.
Ni para cargar combustible están bien entrenados.— José Díaz (@JJDiazMachuca) November 27, 2025
Explosión en lancha deja grave a elemento de la Semar en #Cozumel
Un integrante de la Secretaría de Marina resultó alcanzado por el fuego tras la explosión de una embarcación presuntamente en proceso de carga de combustible.… pic.twitter.com/qwXV20FHHt
Aparentemente este siniestro tuvo lugar cuando los elementos de dicha institución cargaban combustible.
Cuerpos de Bomberos acudieron hasta el lugar para controlar el fuego propagado por dicha detonación.
