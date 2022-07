Incorporará Federación la Guardia Nacional a la Sedena

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se buscará que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esto con el objetivo de "blindarla" y evitar que se corrompa.

El mandatario federal aseguró que esto sería también con la meta de que "no se eche a perder" como lo que supuestamente ocurrió con la Policía Federal.

"La Guardia Nacional pase a ser parte de la Defensa Nacional para que quede en el tiempo sin echarse a perder, que no vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva que la dejaron suelta, dependiendo de políticos; y se echó a perder, se corrompió", explicó López Obrador .

Del mismo modo, el presidente aseguró que la Guardia Nacional tiene un nivel de aceptación ciudadana del 75 por ciento, superando los índices de confianza de los cuerpos de seguridad estatales y municipales; igualmente aclaró que la GN solo está por debajo del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México de la Secretaría de Marina (Semar).

Asimismo el Ejecutivo aseguró que la Policía Federal se quedaba con los productos decomisados de grupos del crimen organizado como premio por haber participado en operativos especiales.

"(La Policía Federal) tenía como premio quedarse con el botín, llevaba a cabo un operativo y se quedaban con todo lo que confiscaban como recompensa. No, así no es la cosa, no debe ser así", aseveró.