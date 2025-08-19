INE avala presupuesto para partidos políticos

En medio de la polémica por el costo del sistema electoral mexicano, que se intensificó tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de encargar a Pablo Gómez Álvarez la elaboración de una propuesta de reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó este lunes el presupuesto que recibirán los partidos políticos en 2026.

El monto total asciende a $7 mil 737 millones de pesos, de los cuales Morena, partido en el poder, obtendrá 2 mil 894 millones, equivalente al 37% del total. Le sigue el Partido Acción Nacional (PAN), con una asignación de mil 388 millones de pesos.

Siguen, por orden descendiente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con mil 53 millones de pesos; Movimiento Ciudadano (MC), con mil 39 millones de pesos, y finalmente los aliados de Morena: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con $894 millones 366 mil pesos, y el Partido del Trabajo (PT), con $723 millones 188 mil pesos.

Cada año, el INE calcula la cantidad de recursos federales destinados a financiar las actividades cotidianas de los partidos políticos. Para 2026, el monto representa un 65% de la UMA vigente por persona inscrita en el padrón electoral –esto es, $113 pesos por cada uno de los 100 millones 191 mil electores–, y este monto se reparte de manera igualitaria en un 30%, y el 70% se determina con base en los resultados de la elección de la Cámara de Diputados anterior.

Durante la sesión del Consejo General del INE, el tema del financiamiento público a los partidos políticos alimentó el debate en torno a la futura reforma electoral, ideada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador –entre otros con el argumento de que el sistema costaba demasiado dinero– e impulsada por Sheinbaum a través de la recién creada Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez.

Los representantes de los partidos de oposición defendieron de manera férrea la asignación de recursos públicos a los partidos políticos para garantizar la equidad electoral, mientras que los de Morena respaldaron la iniciativa presidencial, acusando a la oposición de no escuchar el reclamo de la ciudadanía que “no quiere más derroches ni clientelismo”.

“Creen que se van a quedar sin presupuesto porque al fin del día es lo que les interesa: hacer negocios al amparo del poder, recursos económicos, porque esa fue la forma de hacer política durante muchísimo tiempo del PRI, del PAN y sus secuaces”, aseveró Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.

“Nosotros no defendemos a la clase política tradicional”, agregó.

