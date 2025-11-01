Cerrar X
Nacional

INE inicia análisis para implementar voto por Internet

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó el análisis hacia la posible implementación del voto electrónico por Internet en México

  01
  Noviembre
    2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó el análisis hacia la posible implementación del voto electrónico por Internet en México, bajo un modelo similar al que utilizan los connacionales residentes en el extranjero, con registro previo y claves de acceso para sufragar en un periodo específico antes de la jornada electoral.

Consejeros electorales advirtieron que este esquema debe contar con un blindaje robusto, no solo frente a posibles hackeos, sino también para evitar la coacción del voto.

El estudio surge de peticiones ciudadanas y de un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y será coordinado por la Dirección Ejecutiva de Organización del INE.

Como primer paso, el instituto convocará a una reunión de especialistas en voto por Internet el próximo 7 de noviembre.

Durante la sesión de la Comisión de Organización Electoral, el representante de Morena, Jaime Castañeda, señaló que el documento inicial carece de análisis de viabilidad, costos y riesgos.

El consejero Jaime Rivera destacó que el tema es complejo y requiere una reforma legal, además de medidas de seguridad cibernética y garantías de identificación plena de los votantes. Subrayó que debe prevenirse la coacción y asegurar la libertad del sufragio.

Por su parte, la consejera Dania Ravel enfatizó la necesidad de garantizar la secrecía del voto y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.

Rivera añadió que podría iniciarse con grupos específicos, como personas en postración, antes de ampliar el modelo a toda la población.


Comentarios

Etiquetas:
