Inicia censo de damnificados en cinco estados tras lluvias

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, anunció que a partir de hoy comenzará el levantamiento del censo de personas damnificadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, como parte de la estrategia para coordinar la entrega de apoyos a las familias afectadas por las recientes lluvias.

Durante la conferencia presidencial, Montiel explicó que se desplegarán 600 brigadas integradas por tres mil personas para agilizar el registro, incluso en zonas sin acceso vehicular, a las que ingresarán a pie.

"Este censo se realiza a las viviendas, se entrega en este registro un cintillo que es el comprobante de que han sido censados y con ese cintillo habrá de recibir sus apoyos".

El censo abarcará viviendas, comercios y también sectores productivos, como la agricultura y la ganadería, con el objetivo de obtener un panorama completo de las pérdidas.

Las personas afectadas podrán detallar daños materiales y estructurales, así como cultivos perdidos y afectaciones al ganado.

Una vez concluido el levantamiento, será la presidenta Claudia Sheinbaum quien determine los apoyos específicos para cada estado. De acuerdo con experiencias anteriores, se prevé la entrega inicial de kits y materiales de limpieza, seguida por electrodomésticos y enseres menores como estufas, refrigeradores, colchones y vajillas.

"Quien será responsable de esta entrega será la Secretaría de la Defensa Nacional, que es un paquete que se ha venido entregando en otras emergencias que contiene refrigeradores, estufa, colchón, vajilla, ventilador".

Montiel destacó que este registro no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta estratégica para planificar recursos, garantizar transparencia y asegurar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

La recuperación de viviendas, comercios y zonas rurales será clave para restablecer la vida económica y social en las comunidades afectadas. Con esta acción coordinada, el gobierno federal busca sentar las bases para una reconstrucción equitativa en los cinco estados impactados.

Comentarios