Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_10_13_T103913_592_3b66d3a79c
Nacional

Inicia censo de damnificados en cinco estados tras lluvias

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, anunció que a partir de hoy comenzará el levantamiento del censo de personas damnificada

  • 13
  • Octubre
    2025

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, anunció que a partir de hoy comenzará el levantamiento del censo de personas damnificadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, como parte de la estrategia para coordinar la entrega de apoyos a las familias afectadas por las recientes lluvias.

Durante la conferencia presidencial, Montiel explicó que se desplegarán 600 brigadas integradas por tres mil personas para agilizar el registro, incluso en zonas sin acceso vehicular, a las que ingresarán a pie.

"Este censo se realiza a las viviendas, se entrega en este registro un cintillo que es el comprobante de que han sido censados y con ese cintillo habrá de recibir sus apoyos".

G3JsY_LXkAA8bq6.jfif

El censo abarcará viviendas, comercios y también sectores productivos, como la agricultura y la ganadería, con el objetivo de obtener un panorama completo de las pérdidas.

Las personas afectadas podrán detallar daños materiales y estructurales, así como cultivos perdidos y afectaciones al ganado.

Una vez concluido el levantamiento, será la presidenta Claudia Sheinbaum quien determine los apoyos específicos para cada estado. De acuerdo con experiencias anteriores, se prevé la entrega inicial de kits y materiales de limpieza, seguida por electrodomésticos y enseres menores como estufas, refrigeradores, colchones y vajillas.

"Quien será responsable de esta entrega será la Secretaría de la Defensa Nacional, que es un paquete que se ha venido entregando en otras emergencias que contiene refrigeradores, estufa, colchón, vajilla, ventilador".

Montiel destacó que este registro no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta estratégica para planificar recursos, garantizar transparencia y asegurar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

La recuperación de viviendas, comercios y zonas rurales será clave para restablecer la vida económica y social en las comunidades afectadas. Con esta acción coordinada, el gobierno federal busca sentar las bases para una reconstrucción equitativa en los cinco estados impactados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tarjeta_bienestar_ce64886136
Emiten alerta por fraudes a beneficiarios de tarjeta Bienestar
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×