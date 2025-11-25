Inicia diálogo de transportistas y productores con Gobernación

Tras la intensa jornada de bloqueos carreteros y en una aduana fronteriza realizada ayer por integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm), este martes una comitiva de ambas organizaciones acudió a la Secretaría de Gobernación para abrir un diálogo con autoridades federales.

El arranque del encuentro se atoró debido a la inconformidad de los grupos, luego de que la autoridad recortó la lista de personas autorizadas para ingresar.

Aunque habían solicitado que participaran 29 representantes en la mesa de negociación, al arribar a la dependencia federal les notificaron que solo permitirían el acceso a 15.

A esto se sumó que la Secretaría incluyó a productores de Guanajuato, quienes —según el Fnrcm— no los representan y, por el contrario, forman parte de “empleados” de empresas como Maseca.

La reunión estaba prevista para las 11:00 horas, pero debido a que varios líderes agrícolas y transportistas aún se encontraban en estados del norte, se recorrió hasta las 13:00 horas.

Previo a ese horario, Mauricio Pérez, representante de los productores de maíz en Guanajuato, junto con agricultores de Michoacán, ingresaron a las oficinas de Gobernación, lo que detonó la molestia de Antac y Fnrcm.

Ambos grupos exigieron su salida y advirtieron que podían levantarse de la mesa.

“Esto ya no es respeto; están metiendo a gente que no conocemos y que no coincide con lo que estamos reclamando”, señaló David Estévez Gamboa, líder de la Antac.

“Quienes presentamos la lista somos nosotros, no la Secretaría de Gobernación”, reclamó Eraclio Rodríguez, dirigente del Fnrcm.

Añadió que los productores de Guanajuato “son los mismos que pactaron con el gobierno los 950 pesos de apoyo, y el gobierno salió a decir que ya había acuerdo con ellos; pues esos son aparte. Ellos quién sabe a quién representen; por lo menos uno de los que están ahí es empleado de Maseca”.

Después de que personal de Gobernación aseguró que los productores de Guanajuato ya habían abandonado el edificio, las organizaciones accedieron a entrar alrededor de las 14:00 horas, recordando que miles de campesinos y transportistas continúan en los bloqueos en todo el país.

