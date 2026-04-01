Inicia la impresión de boletas para consulta ciudadana en CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició la impresión de más de 5 millones de boletas para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), cuya jornada se llevará a cabo el próximo 3 de mayo.

Durante el arranque de la impresión, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, destacó que este ejercicio es clave para fortalecer la participación de la ciudadanía en sus comunidades.

Celebramos 15 años de llevar a cabo el ejercicio de Presupuesto Participativo y la documentación siempre ha salido de Talleres Gráficos, porque podemos avalar plenamente la calidad de la impresión, las medidas de seguridad de las papeletas, las actas y todos los materiales que son de altísima calidad y con ello, poder garantizar la voluntad de la ciudadanía

El director de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López, informó que además de las boletas, se producirán alrededor de 69,000 actas —incluyendo de jornada, escrutinio y cómputo—, así como 131,000 documentos auxiliares como carteles, sobres, constancias y materiales en sistema Braille.

Vamos a iniciar la impresión de boletas para un ejercicio de participación ciudadana. ¿Y esto qué significa? Significa darle valor a quienes creemos, constituyen la base de la democracia en un país: la ciudadanía

La consejera Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, señaló que los materiales serán fundamentales para el desarrollo del proceso y se prevé su distribución a las Direcciones Distritales los días 16 y 17 de abril.

La colaboración con Talleres Gráficos de México es al final mucho más que logística. Es una alianza basada en la confianza, la experiencia y el compromiso institucional

Por su parte, la consejera Erika Estrada Ruiz destacó que el próximo 3 de mayo será una jornada clave, en la que la ciudadanía decidirá cuáles de los cerca de 22,000 proyectos registrados serán implementados en colonias, barrios y pueblos.

El Presupuesto Participativo es un proyecto genuino, un proyecto ciudadano a través del cual nos expresamos; es una gran escuela democrática; nos hace iguales a todas y todos en nuestra Ciudad

En el evento también estuvieron presentes las consejeras electorales María de los Ángeles Gil Sánchez y Maira Melisa Guerra Pulido, el consejero Ernesto Ramos Mega, así como funcionarios del organismo electoral.

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