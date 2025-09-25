Cerrar X
Insiste Sheinbaum en solicitar extradición de Tomás Zerón

La mandataria aseguró que, a pesar de las cartas mandadas a Israel, su solicitud de extradición ha sido negada en reiteradas ocasiones

  • 25
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración se encuentra insistiendo en la extradición de tres personas, incluido el ex Procurador General de la República, Tomás Zerón.

El ex funcionario y entonces líder de la investigación del caso Ayotzinapa huyó hacia Israel en agosto de 2019. Dos años después, la cancillería mexicana presentó la solicitud de extradición.

Sheinbaum afirmó que se han enviado varias cartas al gobierno de Israel para proceder con su traslado, pero ninguna ha sido efectiva.

Detalló que este proceso se ha ido procesando desde la administración de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

La administración de la mandataria no es la única qué pide que el ex procurador sea entregado a las autoridades mexicanas. Los padres y madres de los 43 normalistas continúan en protesta para exigir la extradición inmediata de dicha autoridad.

La mandataria afirmó que se pidió a los Estados Unidos que se entregue dos personas más que se encuentran bajo su jurisdicción.

Tomás Zerón es una de las piezas clave para revelar lo sucedido en la conocida "verdad histórica", para avanzar en las investigaciones y dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos aquella noche de 2014.


