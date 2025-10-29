Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T180209_651_92b47580ef
Nacional

Instalan Comisión para investigar al Poder Judicial Federal

Se instaló la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial la cual tendrá a su cargo el análisis de quejas contra servidores públicos

  • 29
  • Octubre
    2025

Este miércoles se instaló la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la cual tendrá a su cargo el análisis de quejas y denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El nuevo órgano está presidido por el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez e integrado por los magistrados Eva Verónica de Gyvés Zárate y Rufino H. León Tovar, informó el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Durante la instalación, Bátiz Vázquez destacó que la justicia debe “dar a cada quien lo que le corresponde: castigo al culpable y protección de derechos a quien lo reclama”, subrayando la importancia de la ética e integridad en las investigaciones.

Por su parte, De Gyvés Zárate aseguró que la Comisión actuará con rigor, objetividad y respeto al debido proceso, revisando cada denuncia con base en pruebas verificables.

El magistrado Rufino León Tovar añadió que la Comisión trabajará de la mano con el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que funge como fiscal del PJF, para sustentar los procesos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_waldo_fernandez_1_ae8a2c827f
Denuncian discriminación por omisión contra niña con autismo
gobierno_avance_ayuda_95cbb929f9
Reporta Gobierno 99% de avance en atención por intensas lluvias
Whats_App_Image_2025_09_17_at_6_10_19_PM_72d96446d4
Buscan hasta 12 años de prisión por maltrato animal
publicidad

Últimas Noticias

AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
menores_albergue_cdmx_6f6245eee4
Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación
escuela_estudiante_cde9de153b
Paga Nuevo León $1,978 millones de pesos para el Magisterio
publicidad

Más Vistas

FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×