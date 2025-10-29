Instalan Comisión para investigar al Poder Judicial Federal

Este miércoles se instaló la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la cual tendrá a su cargo el análisis de quejas y denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El nuevo órgano está presidido por el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez e integrado por los magistrados Eva Verónica de Gyvés Zárate y Rufino H. León Tovar, informó el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Durante la instalación, Bátiz Vázquez destacó que la justicia debe “dar a cada quien lo que le corresponde: castigo al culpable y protección de derechos a quien lo reclama”, subrayando la importancia de la ética e integridad en las investigaciones.

Por su parte, De Gyvés Zárate aseguró que la Comisión actuará con rigor, objetividad y respeto al debido proceso, revisando cada denuncia con base en pruebas verificables.

El magistrado Rufino León Tovar añadió que la Comisión trabajará de la mano con el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que funge como fiscal del PJF, para sustentar los procesos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Comentarios