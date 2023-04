Intenta llenar olla con cafe de OXXO y la llaman 'Lady Café'

Una mujer se ha vuelto viral en las redes sociales después de que la apodaran como la nueva #LadyCaféOxxo, debido a su reacción cuando una empleada de la tienda de conveniencia la confrontó por intentar llenar una olla de peltre con café de la máquina.

En el video que se ha vuelto viral, se puede escuchar a dos empleadas de OXXO molestas al ver a una mujer con la que, aparentemente, ya habían tenido problemas anteriormente, ya que ella acostumbraba a llenar su olla con café en la tienda. En esta ocasión, las empleadas decidieron grabarla y amonestarla.

Una de las trabajadoras se acerca a la mujer para informarle que no está permitido que use su olla para llenarla con café y, en caso de que lo haga, se le cobraría 10 'refills'.

Al ver que la ignora, la joven trata de quitarle la mano de la máquina para que no siga presionando el botón para que salga el líquido, pero la mujer se enoja y le reclama que no la toque.

'Te estoy diciendo que no te puedes estar sirviendo en ese termo', le vuelve a insistir la trabajadora, mientras que la cliente le responde 'a ver, lo que pasa es que mi padre trabajó un año en La Academia. ¿No sabes? No me vuelvas a tocar'.