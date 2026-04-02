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Nacional

Interceptan fentanilo en tambo enviado por paquetería en Sonora

Al localizar el recipiente, se dio a conocer que dicho recipiente procedía del estado de Sinaloa y contaba con destino Baja California

  • 02
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación en contra de los responsables de enviar siete kilos de fentanilo dentro de un tambo enviado a una empresa de paquetería en Sonora.

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Esto ocurrió en el municipio de Hermosillo, donde una denuncia anónima detalló a la guardia de la Policía Federal Ministerial (PFM) el posible arribo de un tambo de cartón a una empresa dedicada al envío por paquetería.

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Al localizarlo, se dio a conocer que dicho recipiente procedía de Culiacán, Sinaloa y contaba con destino Tijuana, Baja California. Durante el procedimiento, se detectó que el cuñete contenía piedra de alumbre y droga

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Siete paquetes que contenían un total de 6 kilos 953 gramos de fentanilo fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

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A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora se abrió la carpeta de investigación para dar con los responsables de este envío, quienes serán acusados de participar en la comisión de un delito contra la salud.

Aseguran 129 mil litros de huachicol tras revisión en Tamaulipas

Elementos de corporaciones federales detuvieron a dos personas que conducían dos tractocamionetas con 129,000 litros de hidrocarburo en el Puesto Militar de Seguridad "Jaumave", en Tamaulipas.

Este aseguramiento ocurrió durante una revisión vehicular aleatoria, donde integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron encontrar los miles de litros de combustible de procedencia ilícita.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran 129 mil litros de huachicol tras revisión en Tamaulipas

 

 

 


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