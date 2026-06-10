Invertirá plataforma de e-commerce US$4,600 millones en México

La Secretaría de Economía anunció este miércoles una inversión de $4,600 millones de dólares por parte de una empresa de comercio electrónico, recursos que serán destinados a fortalecer infraestructura tecnológica, logística y soluciones de pago en el país durante 2026.

Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, calificó el proyecto como una de las inversiones más relevantes del actual sexenio y destacó que tendrá presencia en 19 entidades federativas, incluida la Ciudad de México.

“Probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo”, afirmó Ebrard.

Explicó que la inversión está alineada con los objetivos del Plan México y permitirá acercar herramientas digitales de comercialización a pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Pedro Rivas Butcher, director de la división financiera de la compañía en México, informó que la inversión representa un incremento de 35% respecto al año anterior y será la mayor realizada por la empresa en territorio nacional.

“Hoy me enorgullece que en este 2026 estaremos destinando 4 mil 600 millones de dólares, nuevamente la mayor cifra anual en la historia de nuestra operación en México”, señaló Rivas.

Los recursos estarán destinados principalmente al desarrollo tecnológico, innovación en comercio electrónico, fortalecimiento de servicios financieros digitales, expansión logística y posicionamiento de marca.

Generarán 8,500 nuevos empleos

Uno de los principales impactos del proyecto será la creación de 8,500 empleos directos durante 2026.

Las nuevas plazas estarán enfocadas en áreas de logística, operaciones, tecnología, servicios financieros y funciones corporativas.

Actualmente la compañía supera los 36,000 colaboradores en México y prevé cerrar el próximo año con más de 42,000 trabajadores.

“Para muchos será el primer empleo formal; para otros, la oportunidad de desarrollar una carrera y seguir creciendo”, destacó.

La empresa informó que más de un millón de pequeñas y medianas empresas utilizan actualmente su ecosistema para vender productos, acceder a financiamiento y ampliar su alcance comercial.

Además, cuenta con presencia en las 32 entidades del país y una red logística capaz de realizar entregas el mismo día en 37 ciudades.

En el sector financiero, la compañía opera una de las plataformas digitales con mayor crecimiento en México, con más de un millón de terminales de cobro activas y más de 2.5 millones de créditos otorgados a pequeños negocios.

“Estamos convencidos de que la digitalización es la mejor manera de impulsar la inclusión financiera para que cada mexicano tenga acceso a crédito, herramientas de pago y oportunidades para hacer crecer su negocio”, afirmó.

De acuerdo con sus directivos, la inversión busca acelerar la transformación tecnológica del país y facilitar que más emprendedores y pequeñas empresas participen en la economía digital.

“México tiene todo para ser protagonista. Por eso estamos haciendo esta apuesta por el país, para seguir construyendo capacidades que permitan a millones de mexicanos ser parte de este futuro”, concluyó.

Comentarios