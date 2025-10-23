Cerrar X
Nacional

Investiga FGR empresarios de EUA por red de huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum confirmó que la FGR sigue a empresarios estadounidenses ligados al contrabando de combustible hacia México, presuntamente vinculados al CJNG

  • 23
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a empresarios estadounidenses por su presunta participación en el huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México que habría beneficiado a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la dependencia tiene carpetas de investigación abiertas y que algunas ya fueron presentadas ante un juez para solicitar órdenes de aprehensión.

“Sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y entre de manera ilegal”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum destacó que, gracias a las investigaciones y a una mayor supervisión en las aduanas, el huachicol fiscal se ha reducido de manera significativa en los últimos meses.

Recordó que el punto de inflexión fue el caso Tamaulipas, que derivó en detenciones clave y en el refuerzo de la seguridad fronteriza y portuaria, lo que permitió desmantelar parte de la red de tráfico de combustibles.

Tras un reciente reporte de una agencia internacional, la mandataria confirmó que los implicados en el esquema no solo operaban desde México, sino también desde Estados Unidos, facilitando la compra y traslado ilegal de combustible.

“La operación del crimen organizado no se podría haber concretado sin empresarios de Estados Unidos que facilitaron el cruce y venta del combustible”, afirmó.

Según la titular del Poder Ejecutivo federal, los hallazgos apuntan a una red binacional que habría permitido el ingreso irregular de grandes volúmenes de hidrocarburos, generando pérdidas fiscales millonarias para el Estado mexicano.


