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Investigan a Rocha Moya y sus hijos pero sin congelar cuentas

Las investigaciones ocurren semanas después de que autoridades de EUA acusaran formalmente al exmandatario estatal de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

  • 15
  • Mayo
    2026

El Gobierno federal abrió una investigación financiera y patrimonial contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus hijos, como parte de las indagatorias relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con reportes revelados este 15 de mayo, autoridades mexicanas solicitaron información bancaria, contratos, movimientos financieros y registros patrimoniales relacionados con el mandatario sinaloense y miembros de su familia. 

¿Qué investiga el Gobierno de México?

Las solicitudes de información incluyen cuentas bancarias, saldos, contratos e identificaciones relacionadas con Rocha Moya y sus hijos, aunque hasta ahora no existe un bloqueo oficial de cuentas ni órdenes de captura en México.

Las investigaciones ocurren semanas después de que autoridades de EUA acusaran formalmente al exmandatario estatal de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Según las acusaciones estadounidenses, Rocha Moya habría recibido apoyo político y sobornos a cambio de brindar protección a integrantes del grupo criminal, señalamientos que el político ha rechazado públicamente.

También investigan a hijos de Rocha Moya

Las indagatorias también alcanzan a familiares directos del gobernador con licencia, particularmente por presuntas irregularidades financieras detectadas en empresas relacionadas con sus hijos.

Reportes periodísticos señalan que autoridades revisan operaciones fiscales y movimientos ligados a constructoras vinculadas con la familia Rocha.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha informado públicamente sobre imputaciones formales contra los hijos del exgobernador.

Rocha Moya dejó temporalmente el cargo

El pasado 2 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal como gobernador de Sinaloa para enfrentar las investigaciones abiertas tanto en México como en EUA. 

Tras su salida, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado.

Rocha Moya ha insistido en que las acusaciones carecen de fundamento y asegura que demostrará su inocencia conforme avancen los procesos legales.


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