Investigan hallazgo de seis cuerpos en Ojuelos, Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de seis cuerpos en un predio despoblado del municipio de Ojuelos, a pocos metros de la frontera con Pinos, Zacatecas.

De acuerdo con el reporte oficial, fueron cuatro hombres y dos mujeres las víctimas localizadas, todas ellas con huellas de violencia y envueltas en cobijas y bolsas de plástico, con algunos cuerpos amarrados y con el rostro cubierto.

Se inició investigación tras el hallazgo de seis personas sin vida en un predio de Ojuelos, cerca del límite con Zacatecas.



Gracias a la indagatoria se estableció que las víctimas habrían sido privadas de la vida en aquella entidad.



El hallazgo se derivó de una llamada al número de emergencias 911 que alertaba sobre “personas inconscientes” en la comunidad de Morenitos, Jalisco, a unos cuatro kilómetros del límite con Zacatecas.

Al llegar, los primeros respondientes confirmaron la presencia de los seis cadáveres.

Indicios apuntan a Zacatecas

Según los trabajos de inteligencia, las víctimas habrían sido vistas por primera vez el pasado domingo en un predio de Pinos, Zacatecas, a 33 kilómetros del sitio donde finalmente fueron abandonadas.

Ese mismo día, un video difundido en redes sociales mostró a varias personas tendidas sobre un tramo carretero, material que también fue retomado por medios locales.

Los peritos confirmaron que al menos una de las personas vistas en esas imágenes corresponde con una de las halladas en Ojuelos.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que los peritajes continúan para lograr la identificación de las víctimas y determinar cómo fueron trasladadas hasta territorio jalisciense.

“Sin importar la forma en que los cuerpos terminaron en esta entidad, la Fiscalía de Jalisco reitera su compromiso en esclarecer este y todos los hechos violentos que laceran a la sociedad”, indicó la institución en un comunicado.