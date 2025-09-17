Cerrar X
21892624_detective_buscando_pruebas_detras_de_una_barrera_de_la_escena_del_crimen_95f13c000f
Nacional

Investigan hallazgo de seis cuerpos en Ojuelos, Jalisco

La Fiscalía de Jalisco investiga el hallazgo de seis cadáveres en Ojuelos, cerca del límite con Zacatecas. Las víctimas presentaban huellas de violencia

  • 17
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de seis cuerpos en un predio despoblado del municipio de Ojuelos, a pocos metros de la frontera con Pinos, Zacatecas.

De acuerdo con el reporte oficial, fueron cuatro hombres y dos mujeres las víctimas localizadas, todas ellas con huellas de violencia y envueltas en cobijas y bolsas de plástico, con algunos cuerpos amarrados y con el rostro cubierto.

El hallazgo se derivó de una llamada al número de emergencias 911 que alertaba sobre “personas inconscientes” en la comunidad de Morenitos, Jalisco, a unos cuatro kilómetros del límite con Zacatecas.

Al llegar, los primeros respondientes confirmaron la presencia de los seis cadáveres.

Indicios apuntan a Zacatecas

Según los trabajos de inteligencia, las víctimas habrían sido vistas por primera vez el pasado domingo en un predio de Pinos, Zacatecas, a 33 kilómetros del sitio donde finalmente fueron abandonadas.

Ese mismo día, un video difundido en redes sociales mostró a varias personas tendidas sobre un tramo carretero, material que también fue retomado por medios locales.

Los peritos confirmaron que al menos una de las personas vistas en esas imágenes corresponde con una de las halladas en Ojuelos.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que los peritajes continúan para lograr la identificación de las víctimas y determinar cómo fueron trasladadas hasta territorio jalisciense.

“Sin importar la forma en que los cuerpos terminaron en esta entidad, la Fiscalía de Jalisco reitera su compromiso en esclarecer este y todos los hechos violentos que laceran a la sociedad”, indicó la institución en un comunicado.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9_e0aa6a919d
Asesinan a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz
EH_UNA_FOTO_1044498049
Sube a 21 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa
pipa_gas_empresa_f2b09f5193
Empresa dueña de pipa que explotó indemnizará a las víctimas
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_1209bf490e
Proponen reforma constitucional para fortalecer la transparencia
2c531513_8c05_485b_8abf_bcfbdefb4820_22612bfab5
UNTA Coahuila exige mayor seguridad en reunión con delegado
EH_UNA_FOTO_11_5180ed10f8
Llega DiCaprio a CDMX promocionando 'Una batalla tras otra'
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×