Investigan a Sandra Cuevas por usar camioneta sin placas

La alcaldesa de Cuauhtémoc enfrenta una investigación por haber presentado documentos irregulares sobre un auto de lujo que utilizó en funciones

La Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que Sandra Cuevas enfrenta una investigación por el uso de un vehículo sin placas el pasado 6 de julio. Esto porque la dependencia informó que se encuentra en curso una indagatoria contra una servidora pública de la alcaldía Cuauhtémoc, por la probable comisión de uso indebido de documentos para la identificación de vehículos automotores.

A través de una conferencia de prensa, la FGJ comunicó que de acuerdo con la investigación iniciada en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica, el vehículo en el que se transportó la servidora pública en días recientes portaba un permiso especial de 90 días para circular, no obstante, apuntó que podría ser posiblemente irregular.

Por ello, indicó que según lo referido en diversas denuncias que se hicieron públicas en medios de comunicación así como en redes sociales -donde se acusó que Cuevas Nieves utilizó documentos falsos- la servidora pública argumentó que el permiso aparentemente fue expedido por la Secretaría de Movilidad y se encontraba adherido en el cristal frontal de la camioneta de alta gama.

Fue así que, por tal razón, la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales actualmente se encuentra realizando las indagatorias correspondientes sobre la autenticidad de tal documento, para determinar si existen probables anomalías; así lo dio a conocer el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara López.

La controversia comenzó el pasado 6 de julio, cuando la funcionaria arribó al Tribunal de Justicia Administrativa a bordo de una camioneta Honda Odyssey sin placas.

Su visita al Tribunal fue para apelar la sentencia emitida en su contra el pasado mes de junio, con la cual se le aplicó una inhabilitación para el ejercicio de sus funciones en el sector público por un año, así como la separación de su actual cargo.

La edil de Cuauhtémoc respondió a las declaraciones de Sheinbaum y acusó que "la dinámica del gobierno de Morena es hacer una línea discursiva de Sandra Cuevas que no es. A mí no me van a encontrar ningún acto de corrupción. Soy una persona honorable".

Y sobre la camioneta sin placas, enfatizó que "es legal, no es patito (...) Si la jefa de gobierno quiere hacer una investigación, no es su facultad, pero lo puede hacer, va a encontrar que es de una camioneta particular. No es mía; si hay que hacer una aclaración tendrá que hacerlo con el dueño".