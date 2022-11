Invita López Obrador a ciudadanos al Zócalo por informe

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la ciudadanía mexicana a presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, lugar dónde presentará su Cuarto Informe de Gobierno.

Será este 1 de diciembre cuando el mandatario federal brinde el informe de su cuarto año de gobierno, mismo que iniciará a las 5 de la tarde y fue calificada como 'bomba política'.

Sin embargo, el Ejecutivo señaló que destacará el logro 'más importante' hasta ahora, que es la atención que se hace a los marginados, y aseguró que se les esta atendiendo 'como nunca, y eso voy a demostrarlo el día 1'.

Del mismo modo, exhortó a los 'opositores' a que sigan movilizándose contra su gobierno y 'llenen tan siquiera el Zócalo', y aseguró que las personas que marcharon este domingo 13 de noviembre ya no habían salido a las calles desde hace muchos años.

Asimismo, adelantó que se tiene contemplado que para el próximo año se destinen 850 mil millones de pesos a los programas 'del bienestar', mismos que han sido impulsados por el Ejecutivo desde el inicio de su administración.

Igualmente, destacó que la inversión pública ha crecido más del 50 por ciento en los cuatro años que lleva de su gobierno, misma que según mandatario, se debe a que 'no hay corrupción'.

'¿Cómo no voy a estar satisfecho si se van a destinar el año próximo 850 mil millones de pesos para los programas de Bienestar? ¿Cómo no voy a estar satisfecho con eso? Si la inversión pública en los cuatro años, la inversión pública ha crecido más del 50 por ciento, pero no sólo es que la inversión pública haya crecido el 50 por ciento, es que creció el 50 por ciento en términos cuantitativos, pero imagínense cuánto ha rendido porque no hay la corrupción que había antes, cuánto rinde, dos o tres veces más', aclaró.