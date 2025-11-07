Cerrar X
Nacional

Irán planeó asesinar a embajadora israelí en México: EUA

Washington acusó a Irán de planear el asesinato de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger. El complot, fue frustrado por autoridades mexicanas

  • 07
  • Noviembre
    2025

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de haber planificado el asesinato de Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México.

Según un funcionario estadounidense, el complot fue contenido a tiempo y no representa una amenaza actual.

La denuncia surge tras un reporte del portal Axios, que reveló que el plan fue orquestado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y frustrado por los servicios de inteligencia y seguridad mexicanos durante el verano pasado.

Operación dirigida desde Teherán

De acuerdo con Axios, el atentado fue coordinado por la Unidad 11000 de la Fuerza Quds, brazo de operaciones extranjeras del CGRI, responsable también de presuntos intentos de ataque contra objetivos judíos e israelíes en Europa y Australia.

La operación habría iniciado a finales de 2024, bajo la dirección de un agente iraní que, según fuentes citadas, reclutó colaboradores en Latinoamérica desde la embajada iraní en Venezuela.

Cuando el plan fue puesto en marcha, el agente ya había regresado a Teherán.

“Este es solo el último de una larga historia de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo”, dijo un funcionario estadounidense a Axios.

México frustró el atentado

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó que las autoridades mexicanas lograron desarticular la red terrorista antes de que el ataque se llevara a cabo.

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por haber frustrado un intento de ataque contra nuestra embajadora”, señaló el portavoz israelí Oren Marmorstein.

Marmorstein subrayó que la comunidad de inteligencia israelí mantendrá su cooperación con agencias internacionales para evitar nuevos atentados.

G5K-ijwaQAA-J84.jpg

“La comunidad de inteligencia israelí continuará trabajando incansablemente con sus aliados para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados”, declaró.

Por su parte, la misión iraní ante Naciones Unidas declinó comentar sobre las acusaciones, mientras que Washington reiteró su llamado a reforzar la vigilancia frente a las operaciones del CGRI en América Latina.


