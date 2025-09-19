Iza Sheinbaum bandera por víctimas de sismos de 1985 y 2017

En una ceremonia solemne, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este jueves el izamiento a media asta de la bandera monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017.

Alrededor de las 7:15 horas, Sheinbaum salió de Palacio Nacional hacia la Plaza de la Constitución para encabezar el acto conmemorativo.

La bandera fue izada a media asta como señal de luto y respeto hacia quienes perdieron la vida en ambas tragedias.

En el acto estuvieron presentes altos mandos de las fuerzas armadas y autoridades federales:

General Ricardo Trevilla, titular de la Sedena

Almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

General Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil

Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX

Durante su mensaje en la conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que este homenaje es un recordatorio a la memoria colectiva del país:

“Se hace este evento de recuerdo, de rememoranza, a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos: 1985 y 2017, y más tarde viene el Simulacro. Nuestro cariño y abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos”.

Como cada año, la jornada de homenaje se complementará con el Simulacro Nacional 19S, un ejercicio de prevención que busca fortalecer la cultura de protección civil entre la población y evitar tragedias similares en el futuro.

Por primera vez, en punto de las 12:00 horas se enviará de forma masiva una alerta sísmica a 80 millones de teléfonos celulares en todo el país y las autoridades han advertido a la ciudadanía a estar conscientes del evento, que simulará un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas Michoacán, aunque en algunas entidades se simularán fenómenos distintos como huracanes, tsunamis o incendios urbanos.

Los terremotos de 1985 y 2017 han sido los más devastadores y, además, coincidieron en la misma fecha, por lo que los mexicanos los recuerdan con nostalgia y temor de que vuelva a ocurrir un sismo en este día.

Comentarios