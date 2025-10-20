Japón enviará ayuda a víctimas de inundaciones en México

El Gobierno de Japón enviará ayuda de emergencia a las víctimas de las inundaciones que afectaron a cinco entidades de México, según informó el canciller Kozo Honsei.

En redes sociales, el embajador de Japón en México compartió un comunicado en el que se detalla que el Gobierno asiático brindará ayuda de emergencia en respuesta a los daños provocados por las intensas lluvias.

El día de hoy el Gobierno del Japón ha decidido el envío de ayuda de emergencia a México, en apoyo a las víctimas de las inundaciones que afectaron 5 estados del país. Espero que las personas encuentren pronto alivio y se recuperen. México y Japón, amigos en la adversidad. pic.twitter.com/cE7Fzcmun7 — Embajador del Japón en México (@embjpmx) October 20, 2025

La ayuda será enviada a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en respuesta a la solicitud realizada por el Gobierno de México.

Comentarios