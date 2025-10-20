Cerrar X
Japón enviará ayuda a víctimas de inundaciones en México

El embajador asiático informó que el Gobierno decidió dar respuesta a la solicitud de auxilio realizada por la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum

El Gobierno de Japón enviará ayuda de emergencia a las víctimas de las inundaciones que afectaron a cinco entidades de México, según informó el canciller Kozo Honsei.

En redes sociales, el embajador de Japón en México compartió un comunicado en el que se detalla que el Gobierno asiático brindará ayuda de emergencia en respuesta a los daños provocados por las intensas lluvias.

La ayuda será enviada a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en respuesta a la solicitud realizada por el Gobierno de México.


