Joven advierte de las consecuencias de tener Only Fans

Génesis asegura haber vivido cierto tipo de acoso o sentir que “todos la miran” cuando sale, entre otras anécdotas que han hecho su vida más complicada.

Es bien sabido que Only Fans es de las plataformas del momento, y que más ha generado diferentes escándalos en las redes sociales.





Y si bien, puede ser considerada como otra fuente de ingresos, pocos hablan de la otra cara de la aplicación, es decir, las consecuencias negativas que puede tener su uso.





Para quienes todavía no están familiarizados con este mundo, OnlyFans es una plataforma en la que cualquier persona puede difundir fotografías y videos principalmente para adultos con el fin de comercializarlos.





Por eso, una usuaria de Mazatlán, Sinaloa se atrevió a dar su opinión a través de TikTok, luego de llevar casi un año en la plataforma, para “advertir” a sus seguidores sobre los aspectos negativos de tener una cuenta en Only Fans para vender contenido erótico.





“Ya casi voy a cumplir un año en esa plataforma y me siento con esta responsabilidad porque no he visto a nadie que lo diga; pero oigan, sí está cool pero hay un tema también”, declaró la joven con seriedad en el video.





Se trata de Génesis Sarabia, quien bajo el nombre de usuaria de @nenirrisarabia asegura vivir en un “pueblo chico, infierno grande”, como dice la famosa frase.





La joven relata que comenzó subiendo contenido en julio, utilizando fotos que les mandaba a su novio o “fotos que tenía ahí guardadas de antes”.





Sin embargo, por esto asegura haber vivido cierto tipo de acoso o sentir que “todos la miran” cuando sale a la calle, entre otras anécdotas que le podrían haber hecho su vida más complicada.





“Cuando salgo a la calle siento que todo el mundo me está viendo”, dice.

“La neta sientes que las personas te están señalando o sientes que las personas ya te vieron y también corres muchos peligros”.





Por ejemplo, explica que cuando ha pedido servicios de transporte o comida a domicilio, cada vez más personas la reconocen, pero no todo es fama, también Génesis cuenta que ha recibido comentarios no solicitados que la incomodan o que han intentado cobrarle de manera sexual.





“Hay veces en las que pido un Uber y me aplican la de ‘no me pagues, pero a ver, enséñame’”, revela la usuaria





La tiktoker agradeció que en México existan dictámenes como la Ley Olimpia, que protege el contenido íntimo al penalizar su difusión sin consentimiento de la autora o autor.





Pero aún así, la joven asegura que esto no impide que las personas puedan hacer mal uso de su material, por lo que la legislación termina por no ser suficiente.





Además, advirtió a sus seguidores sobre el tema familiar, debido al posible “drama” que puede ocurrir si personas como sus papás se enteran de su negocio en Only Fans.





“Si tus papás no saben o tu familia no sabe, se pueden enterar y puede haber un drama. ¿Estás lista para eso? ¿Estás listo para eso?”.





Finalmente Génesis destaca que pueda que otros ya no tomen en serio a una persona por tener una cuenta en esta plataforma e incluso pueden hablar mal de la usuaria o usuario por este motivo.