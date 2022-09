Jóvenes crean una 'Rotochela' de tamaño real

A través de Tik Tok los jóvenes mostraron el procedimiento para crear esta enorme 'Rotochela'.

No cabe duda que la creatividad del mexicano no tiene límites, pues no conformes con licuachelas o comer mini trompos personales, llega con ustedes: 'La Rotochela'.

Anteriormente ya se había presentado estas mencionadas rotochelas pero en un tamaño escala de lo que es en realidad un rotoplas, pero ahora y con asombro se presentó en tamaño real.

La rotochela es una suerte de michelada preparada al interior de un recipiente que asemeja a un rotoplas pequeño y es justo este elemento el que la vuelve tan icónica, pues es usar un contenedor originalmente utilizado para almacenar agua, como vaso.

Pero ¿hasta donde puede llegar la pasión por estas bebidas y hasta donde es capaz de llegar alguien con tal de destacar en las redes sociales?

Esto se lo preguntaría el tiktoker @juliovm1 quien en un arranque de locura hizo lo que todos se imaginan al ver en la rotochela, preparó una de estas bebidas dentro de un rotoplas de tamaño real con capacidad de 500 litros.

En el video se muestra al usuario vertiendo todos los ingredientes para la elaboración de la bebida al interior del contenedor, y mostrando que este se llenó al máximo de capacidad.

El video alcanzó rápidamente el estatus de viral pues los usuarios no podían creer lo que veían, pues eran 500 litros de alcohol, Clamato, limón y petróleo el que se usó para hacer esa bebida, además claro, del tradicional escarchado con tamarindo y chile en polvo.

Claro que los comentarios no se hicieron esperar y se podían encontrar desde gente que aplaudía la hazaña como algo único y nunca antes visto, hasta los que tacharon esto como un desperdicio de cerveza e ingredientes.

"Mi pregunta es: qué hicieron con lo que sobró?!!" "Que desperdicio de cerveza" "mandeme uno de esos a mi casa pero con agua jajaja"

