Jueza federal da 'luz verde' para capturar a Silvano Aureoles

La jueza federal Jovita Vargas Alarcón levantó el amparo temporal que había impedido la detención de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, lo que permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

La decisión se tomó porque Aureoles no cumplió con los requisitos para mantener el amparo, en particular, no pagó una fianza de un millón de pesos ni se presentó ante el juez de la causa penal antes de la medianoche del 23 de mayo de 2025.

“Se deja sin efectos suspensión definitiva. En otro orden, del estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión, se advierte que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025, pues no exhibió la garantía económica (de un millón de pesos) establecida ni acreditó hacer comparecido de manera personal ante la juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal (quien ordenó su captura), a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió”, comunicó el acuerdo de Vargas Alarcón.

Aureoles enfrenta cargos por peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta, relacionados con una presunta apropiación indebida de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en Michoacán durante su mandato de 2015 a 2021.

La FGR afirma que estos fondos se desviaron a través de contratos con sobreprecios otorgados directamente a una empresa, para cuarteles en municipios como Huetamo, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

A pesar del fallo del juez, Aureoles tiene pendiente un recurso de apelación ante un Tribunal Colegiado, solicitando una prórroga para cumplir con las condiciones impuestas.

Si cumple con estas obligaciones antes de que se ejecute la orden de aprehensión, la medida cautelar podría ser reinstaurada, impidiendo así su detención.

La FGR también ha programado una audiencia inicial para el 20 de agosto de 2025 para imputar formalmente a Aureoles.

